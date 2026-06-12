Bekräftat: Efter Slots avsked – Liverpool släpper trio

Det sker en hel del förändringar i Liverpools stab.

Arne Slot har lämnat och Andoni Iraola har kommit in.

Nu står det klart att de stabsmedlemmar lämnar klubben.

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Arne Slot har lämnat sitt uppdrag som huvudtränare för Liverpool och han har ersatts av Andoni Iraola.

Under fredagen bekräftar klubben att tre ledare lämnar. Det rör sig om Sipke Hulshoff, Ruben Peeters och Giovanni van Bronckhorst. Alla tre var en del av Slots stab.

Hulshoff var förste assisterande tränare, medan Peeters var ansvarig för fysisk prestation. De anslöt båda under sommaren 2024. Van Bronckhorst kom i sin tur under förra sommaren och var assisterande tränare i klubben.