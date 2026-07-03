Uppgifter: Hammarby förhandlar med FCK

Hammarby är på jakt efter en mittback.

Enligt Sportbladet är ”Bajen” i förhandlingar med danska FCK om 20-åriga Waylon Renecke.

Bildmontage, Waylon Renecke och sportchef Mikael Hjelmberg. Foto: Bildbyrån

Uppgifterna från Sportbladet, som kom under fredagen, gör gällande att Hammarby har tagit kontakt med den danska storklubben FC Köpenhamn om att värva den engelska och sydafrikanska ungdomslandslagsspelaren Waylon Reneck, 20. Om namnet låter bekant är det för att den unge mittbacken redan har hunnit med att sätta spår i svensk fotboll. Han var nämligen utlånad till Örgryte i superettan under förra hösten och var med och förde tillbaka Öis till allsvenskan.

Örgryte ville köpa loss 20-åringen, enligt uppgifter, men prislappen blev för hög. Sedan dess har han varit utlånad till Esbjerg i den danska andraligan.

– Det är inget jag vill kommentera just nu, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg till tidningen.

Renecks kontrakt med FCK går ut till nästa sommar.