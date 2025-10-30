Uppgifter: Hammarby nära att sälja Smilla Holmberg

Hon är en av damallsvenskan bästa spelare och uttagen i det svenska damlandslaget.

Nu ser Smilla Holmberg ut att flytta på sig inom kort, enligt Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Smilla Holmberg, 19, har gjort stor succé med Hammarby under det senaste året och togs även ut i EM-truppen under sommaren.

Där fick högerbacken gott om speltid och fick även ta hand om en straff i kvartsfinalen mot England när Blågult åkte ur.

Framgent ser dock Holmberg ut att lämna Sverige och Hammarby. Det skriver Sportbladet som menar att ”Bajen” är nära att sälja supertalangen. Hon ska själv ha gjort sitt val gällande den klubb hon vill spela i framöver men ingenting ska vara helt klart.

Smilla Holmberg har i skrivande stund ett år kvar på sitt kontrakt och har totalt sett gjort 64 matcher och åtta mål för de grönvita från Stockholm.