Jonathan Karlsson ser ut att lämna Hammarby IF.

Enligt Aftonbladet lånas 22-åringen ut till Västerås SK.

Jonathan Karlsson var utlånad till Västerås SK under hösten i fjol. 22-åringen kom tillbaka till Hammarby efter säsongen men har inte fått mycket speltid.

Nu rapporterar Aftonbladet att ett lån till VSK ser ut att vara aktuellt igen. Tidningen uppger att förhandlingarna är långt gångna och det ska endast återstå detaljer.

Jonathan Karlsson noterades för tre framträdanden i VSK i fjol. Avtalet med Bajen sträcker sig till och med 2029.