Uppgifter: Hammarby nära ny värvning – Blakstad nära Tottenham

Hammarby är nära en ny anfallsvärvning.

Klubben jobbar på att köpa loss Linnea Borbye från Bröndby samtidigt som Julie Blakstad närmar sig Tottenham.

Det uppger Sportbladet.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Efter Hammarbys andraplats i damallsvenskan så är det en del spelare som ryktas bort från klubben. Julie Blakstad, vars kontrakt gick ut under gårdagen (31 december) ser ut att lämna Stockholm för Tottenham. Enligt Sportbladet är det bara detaljer från en övergång.

Samtidigt som Blakstad, som under säsongen gjorde 15 mål, ser ut att lämna jobbar ”Bajen” på en ny anfallsvärvning.

Foto: Bildbyrån

Enligt uppgifterna handlar det om Bröndbys Linnea Borbye, som har meriter från Danmarks U23-landslag. 24-åringen ska ha meddelat att hon vill få till en övergång till Stockholmsklubben. Hon är anfallare men Borbye kan spela på en rad olika positioner men har främst spelat ytterback den senaste tiden.

Uppgifterna säger även att inget är helt klart, men att slutförhandlingar pågår.