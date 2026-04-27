Uppgifter: Har tagit kontakt med Xabi Alonso

Xabi Alonso står utan tränaruppdrag.

Nu ska Chelsea ha tagit kontakt med spanjoren.

Det rapporterar The Telegraph.

Xabi Alonso sparkades som huvudtränare i Real Madrid i början av året. Sedan dess har spanjoren varit klubblös.

På annat håll fick nyligen Liam Rosenior lämna Chelsea och nu kopplas Alonso ihop med Londonklubben.

Enligt tidningen The Telegraph är Alonso en kandidat till att ta över efter Rosenior – där Chelsea ska ha tagit kontakt.

Det har tidigare ryktats om att Xavi Hernandez, Francesco Farioli och Antonio Conte är kandidater till att ta över som tränare i Chelsea.