Uppgifter: Harry Kane öppnar för Saudi-flytt

Harry Kane vill förlänga sitt kontrakt med Bayern München. Men sedan kan det bära av till Saudiarabien.

Enligt Talksport ska målsprutan hålla kontakten med Al-Hilal.

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Harry Kane spottar in mål för Bayern München i Tyskland. Nu kommer uppgifter om att engelsmannen ska ha varit en av Al-Hilals toppnamn för att ersätta Karim Benzema. Men den saudiska klubben ska ha fått nobben, eftersom Kane enligt Talksport planerar att förlänga sitt avtal med den tyska jätten.



Däremot ska 33-åringen ställa sig positivt till en flytt efter tiden i Bundesliga. Talksport skriver att parterna fortsatt ska hålla kontakten, och det är alltså inte otänkbart att Harry Kane avslutar sin karriär i Saudiarabien.



Kontraktet med Bayern München sträcker sig fram till nästa sommar, men ett nytt fram till 2029 väntas signeras inom kort.