Uppgifter: Hernández jagas av saudisk klubb

Theo Hernández ser ut vara på väg bort från Milan.

Saudiska Al-Hilal vill värva ytterbacken.

Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.

Theo Hernández AC Milan har haft en tung säsong. Nu ser fransmannen ut att lämna den italienska klubben.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano ska Al-Hilal vara intresserade av att värva Hernández. Den saudiska klubben ska vara i direkt kontakt med Milan och ses som en prioritet inför sommarens transferfönster.

Det ska fortfarande inte ha skett en överenskommelse mellan klubbarna, enligt Romano, och väntar på att Hernández själv ska ge ”grönt ljus”.

Vänsterbacken står noterad för fyra mål och tre assist på 33 matcher den här säsongen.

🚨🇸🇦 Al Hilal are in direct contact with AC Milan for Theo Hernández as he’s a priority target for the Saudi side.

No agreement club to club yet and still waiting for player’s decision, as Theo didn’t give green light to move so far.

🎥🇮🇹 @MatteMoretto https://t.co/p6TAgQXUf7 pic.twitter.com/Y55NhaVJpf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2025