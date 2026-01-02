Uppgifter: Inter vill köpa loss honom från Manchester City

Inter plockade in Manuel Akanji på lån inför säsongen.

Den italienska storklubben uppges nu vilja göra affären permanent.

Foto: Bildbyrån

Efter tre säsonger i Manchester City lämnade Manuel Akanji den engelska toppklubben för Inter på lån inför säsongen.

I den italienska storklubben har han varit given sedan han anslöt och storklubbens ledning ser ut att vara nöjda med den schweiziska mittbacken.

Gazzetta rapporterar nämligen att Inters intention är att köpa loss mittbacken efter lånet.

Priset på mittbacken blir då 15 miljoner euro (omkring 162 miljoner kronor), vilket är en utköpsklausul inskriven i låneavtalet enligt uppgifter.

Denna utköpsklausul uppges även automatiskt aktiveras ifall Inter vinner ligan, men även om Milano-klubben inte tar hem Scudetton så väntas man köpa loss Akanji.