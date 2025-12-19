Uppgifter: Jacksons osäkra framtid i Bayern München

Nicolas Jackson har blivit andravalet bakom Harry Kane i Bayern München.

Klubben uppges inte använda sin köpoption på den senegalesiske anfallaren.

Det rapporterar tyska Bild.

Foto: Bildbyrån

Nicolas Jackson, 24, lämnade Chelsea på lån till Bayern München. I den tyska klubben har det blivit knappt med speltid och Jackson har bara startat sex matcher. 24-åringen har hamnat under Harry Kane i hierarkin och framtiden är nu oviss för Chelsea-lånet.

Enligt tyska Bild är det högst osannolikt att Bayern München aktiverar köpoptionen som finns i Jacksons avtal. Optionen ligger på 65 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 707 miljoner kronor.

Jackson noteras för tre mål på 12 framträdanden i Bundesliga den här säsongen.