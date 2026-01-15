Uppgifter: Jürgen Klopp frestad av Real Madrid

Jürgen Klopp kan vara aktuell för ett nytt toppuppdrag.

Enligt Sky skulle den tidigare Liverpool-tränaren överväga att ta över Real Madrid – om ett erbjudande presenteras.

Foto: Bildbyrån



Efter att Xabi Alonso fått lämna sitt uppdrag har spekulationerna kring Real Madrids nästa tränare tagit fart. Enligt både Foot Mercato och tyska Sky finns Jürgen Klopp högt upp på klubbens önskelista.

Sky uppger att Klopp själv är öppen för uppdraget och skulle ta en seriös funderare på att bli Real Madrids nästa huvudtränare om han erbjuds jobbet. Enligt tv-kanalen ska 58-åringen vara ”starkt frestad”.

Uppdraget i Madrid ska vara ett av få som kan locka Klopp att lämna sin nuvarande roll inom Red Bull-koncernen. Det andra alternativet som uppges kunna få tysken att byta jobb är förbundskaptensposten för Tysklands landslag, där Julian Nagelsmann i dag sitter på uppdraget.