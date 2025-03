Uppgifter: Jürgen Klopp kan ta över Real Madrid

Carlo Ancelotti kan vara på väg att lämna Real Madrid efter årets säsong.

I hans ställe diskuterar nu ”Los Blancos” ledning Jürgen Klopps namn.

Det rapporterar brittiska TBR Football.

Efter att ha varit huvudtränare för Liverpool i nära nio år lämnade Jürgen Klopp England och ”The Reds” efter fjolårets säsong.



Sedan dess har han tagit sig an jobbet som Head of Global Soccer i Red Bull-koncernen – vilket han började med i januari.



Redan nu kan dock en tränarcomeback vara nära för den tyska tränaren som görs aktuell för tre jobb.



Enligt brittiska TBR Football sägs först och främst Real Madrid diskutera Klopps namn som efterträdare till Carlo Ancelotti. Detta då fransmannen kan lämna rollen som Real-boss efter säsongen och ta sig an ett landslagsuppdrag.



Ett sådant görs också Klopp aktuell för då Brasilien står utan förbundskapten. Däremot sägs Ancelotti vara favorit att axla den positionen efter säsongen.



Även jobbet som förbundskapten för USA:s landslag kan bli aktuellt för Klopp om de skulle gå skilda vägar med Mauricio Pochettino.



Favorit att ta över Real Madrid-jobbet är dock den gamla storspelaren Xabi Alonso.

