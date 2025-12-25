Uppgifter: Juventus har Tonali som drömvärvning

Juventus uppges vilja locka Sandro Tonali tillbaka till Serie A.

Mittfältaren beskrivs som klubbens stora drömnamn.

Foto: Bildbyrån



Sandro Tonali lämnade Milan för Newcastle United sommaren 2023. Efter en tuff start i England, där han stängdes av i tio månader för otillåten betting, har 25-åringen återigen etablerat sig som en viktig spelare för Newcastle.

Trots det fortsätter spekulationerna om en återkomst till Italien. Enligt La Gazzetta dello Sport är Tonali Juventus drömvärvning, men en affär beskrivs som svår att genomföra.

Newcastle väntas kräva ett mycket högt bud och Tonali själv måste dessutom begära att få lämna. Samtidigt är det oklart om Juventus har de ekonomiska möjligheterna att slutföra en affär.

Tonali har kontrakt med Newcastle till sommaren 2029, med option på ytterligare ett år.



