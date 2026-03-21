Uppgifter: Juventus intresserade av Zirkzee

Joshua Zirkzee jagas av flera klubbar.

Joshua Zirkzee har haft svårt att få kontinuerlig speltid i Manchester United, och mycket tyder på att han kan söka sig vidare i sommar för att få fler minuter på planen.

Enligt Tuttomercatoweb finns nu intresse från Juventus FC. Den italienska storklubben uppges ha följt anfallaren sedan tidigare, men någon övergång blev aldrig av under vintern.

Sajten rapporterar också att United sannolikt kräver omkring 35 miljoner euro – motsvarande drygt 378 miljoner kronor – för att släppa 24-åringen.

Zirkzee har kontrakt med klubben till sommaren 2029. Under den här säsongen har han gjort 18 framträdanden i Premier League, främst som inhoppare, och står noterad för två mål samt en assist.