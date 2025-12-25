Uppgifter: Juventus och Barcelona visar intresse för Senesi

Marcos Senesi har etablerat sig som ordinarie i Bournemouths försvar.

Nu uppges både Juventus och Barcelona följa mittbackens situation.



Marcos Senesi har klivit fram som en nyckelspelare i Bournemouth. Sedan Dean Huijsen och Illja Zabarnyj lämnade klubben har argentinaren tagit en ordinarie plats i mittförsvaret och startat samtliga Premier League-matcher den här säsongen, med ett undantag.

Insatserna har inte gått obemärkta förbi. Enligt transferexperten Fabrizio Romano följs Senesi noggrant av både Juventus och Barcelona, som uppges vara stora beundrare av 28-åringen.

Senesis kontrakt med Bournemouth löper ut efter säsongen. Det innebär att intresserade klubbar redan i januari har möjlighet att skriva ett förhandsavtal, vilket skulle ge en fri transfer till sommaren.

Mittbacken har hittills gjort två A-landskamper för Argentina och har tidigare representerat både Feyenoord och San Lorenzo.