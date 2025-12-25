Uppgifter: Juventus vill byta sig till italienska stjärnan

Juventus vill värva Sandro Tonali från Newcastle.

Då är klubben redo att byta mittfältaren mot Jonathan David.

Detta enligt La Gazzetta dello Sport.

Foto: Bildbyrån

Juventus är på jakt efter en ny mittfältare. Ett namn som uppges ha funnits länge på klubbens önskelista är Newcastles Sandro Tonali, 25.

Enligt La Gazzetta dello Sport är Juventus redo att byta sig till Tonali genom att sälja anfallaren Jonathan David. Den kanadensiske forwarden har haft svårt att hitta in i Juventus startelva sedan han anslöt som bosman i somras.

Tonali noteras för en assist på 17 ligamatcher den här säsongen.