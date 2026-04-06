Uppgifter: Juventus vill köpa loss Boga

Juventus har imponerats av Jeremie Boga.

Nu vill ”Den gamla damen” köpa loss yttern från Nice.

Juventus lånade Jeremie Boga från OGC Nice under januarifönstret. Den italienska klubben har imponerats så pass mycket att de nu vill aktivera ytterns köpoption.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira ligger Bogas köpoption på 4,8 miljoner euro, vilket motsvarar 52 miljoner kronor. Juventus uppges vilja skriva ett kontrakt till 2029 med ivorianen.

Boga noteras för tre mål och en assist på nio framträdanden i Juventus den här säsongen. Hans kontrakt med klubben sträcker sig till i sommar.