Uppgifter: Juventus vill värva Mazraoui

Juventus letar efter en högerback.

Turin-klubben sägs vara intresserat av Manchester Uniteds Noussair Mazraoui.

Detta enligt La Gazzetta dello Sport.

Foto: Bildbyrån

Juventus sneglar mot Manchester United. Den italienska klubben uppges vilja värva högerbacken Noussair Mazraoui, 28. Det rapporterar La Gazeeta dello Sport.

Mazraouis kontrakt sträcker sig till sommaren 2028 och spelar för närvarande för Marocko i Afrikanska mästerskapen.

Försvararen anslöt till Manchester United från Bayern München 2024. Marockanen står noterad för nio ligaframträdanden i ”The Red Devils” den här säsongen.