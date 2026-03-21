Uppgifter: Kofane jagas av Arsenal

Christian Kofane, 19, jagas av flera klubbar.

Bayer Leverkusen värvade Christian Kofane i somras. Redan nu kan han lämna klubben.

Fichajes rapporterar nu att Arsenal är ute efter kameruniern inför nästa säsong. Den engelska storklubben ska dessutom vara redo att betala 50 miljoner euro Kofane, vilket motsvarar 541 miljoner kronor.

Huruvida det blir en affär i sommar återstår att se. Inför den här säsongen skrevs det även om intresse från Manchester United.

Anfallarens kontrakt med Bayer Leverkusen sträcker sig till sommaren 2029.