Uppgifter: Leao vill lämna Milan – kan flytta till Bundesliga

Rafael Leao kan ha gjort sin sista match för AC Milan.

Detta då tyska Sky Sports uppger att han har informerat klubben om att han vill lämna.

Nu kan flyttlasset gå till Tyskland – för spel i Bayern München.

Efter närmare sex år, och 260 matcher, i Milan kan Rafael Leao ha gjort sin sista match för klubben.



Under natten till lördag skriver nämligen tyska Sky Sports, via journalisten Florian Plettenberg, att portugisen har informerat klubben om att han vill lämna under sommarfönstret.



Bayern Munchen ser ut att vilja spetsa offensiven i sommar och den tyska storklubbens första alternativ såg tidigare ut att vara Florian Wirtz, men den inhemska talangen ser ut att ha bestämt sig för Liverpool.



Detta har medfört att de tyska mästarna får se sig om efter andra alternativ och uppges vilja plocka in Milans portugis.



Enligt uppgifterna från Sky Sports vill Milan ha minst 70 miljoner euro för sin ytterspringare, vilket är omkring 770 miljoner kronor. Även om Leao fortsatt uppges vara på Bayerns lista ska inte förhandlingarna ha avancerat till något konkret. Således har Leao just nu inget erbjudande att ta ställning till.



Rafael Leão noterades för åtta mål och tio assist på 34 matcher i Serie A den gångna säsongen.