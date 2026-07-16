Uppgifter: Leeds tar Muharemovic

Tarik Muharemovic ser ut att gå till Leeds.

The Athletic uppger att Leeds och Sassuolo är överens om en övergång.

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Leeds ser ut att ha vunnit dragkampen om Tarik Muharemovic.

The Athletic uppger att Leeds och Sassuolo är överens om en övergång för den 23-årige mittbacken. Enligt sajten betalar den engelska klubben 40 miljoner euro, motsvarande omkring 440 miljoner kronor, inklusive bonusar.

Leeds uppges därmed ha gått segrande ur konkurrensen om Muharemovic. Även Newcastle och Sunderland har tidigare kopplats ihop med den bosniske försvararen.

Muharemovic representerade Bosnien-Hercegovina i VM och har hittills noterats för 17 landskamper.