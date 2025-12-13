Uppgifter: Loftus-Cheek kan lämna Milan

Ruben Loftus-Cheek överväger att lämna Milan.

Anledningen ska vara att öka sina chanser att spela VM med England.

Detta enligt sajten Calciomercato.com.

Foto: Alamy

Ruben Loftus-Cheek lämnade Chelsea för Milan sommaren 2023. Den engelske mittfältaren har gjort totalt 83 matcher för Serie A-klubben men uppges nu vilja lämna.

Enligt sajten Calciomercato.com överväger Loftus-Cheek att ta farväl av Milan då han önskar spela för England i VM 2026 och hoppas kunna öka sina chanser om han lämnar. Enligt sajten ska Napoli vara ett tänkbart alternativ för Loftus-Cheek men även Lazio.

Calciomercato.com uppger även att icke namngivna klubbar i Premier League och Bundesliga visar intresse för 29-åringen.