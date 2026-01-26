Uppgifter: Maguire kan göra chockflytt – aktuell för Chelsea

Harry Maguire sitter på ett utgående kontrakt med Manchester United.

Nu kommer rapporter om att mittbacken kan göra en chockflytt i sommar.

Chelsea uppges nämligen överväga att ta honom som Bosman.

Foto: Bildbyrån

Harry Maguire är inne på sitt sjunde år i Manchester United, men det här kan också bli mittbackens sista i storklubben.

Hans kontrakt med United går ut i sommar och det är ännu osäkert ifall det avtalet kommer att förlängas. Ifall det inte förlängs kan det komma att bli en högst oväntad flytt i sommar för Maguire.

CaughtOffside rapporterar nämligen att Chelsea är intresserade av mittbacken och att Londonklubben överväger att göra en Bosman-värvning av honom i sommar.

Det ska samtidigt finnas intresse från andra engelska klubbar också enligt uppgifterna.

Under hösten 2025 rapporterades det att nytt kontrakt närmade sig för Maguire, men under den senaste tiden har det varit tyst på den fronten.

Maguire står den här säsongen noterad för ett mål och en assist på tio framträdanden i Premier League.