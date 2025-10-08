Uppgifter: United-stjärnan nära nytt kontrakt

Harry Maguire är nära ett nytt avtal med Manchester United.

Lönen uppges bli drygt 1,8 miljoner kronor i veckan.

Det rapporterar The Sun.

Foto: Alamy

Harry Maguire har kopplats ihop med en flytt från Manchester United. Mittbacken har haft intresse på sig från både Saudiarabien och klubbar i Premier League.

Nu rapporterar brittiska tidningen The Sun att Maguire är nära att förlänga sitt avtal med ”The Red Devils”. Enligt The Sun har Uniteds sportchef Matt Hargreaves inlett förhandlingar med engelsmannens representanter. Hur långt det nya kontraktet gäller framgår inte.

Harry Maguire uppges få en veckolön på 140 000 pund (ungefär 1,8 miljoner kronor) vilket blir den samma som han har haft sedan den sänktes med 25 procent när laget inte lyckades kvalificera sig till Champions League 2024, skriver tidningen.

Maguires nuvarande kontrakt med United löper ut sommaren 2026.