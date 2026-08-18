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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Malcolm Jeng har skadat sig igen

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Malcolm Jeng har haft en del skadeproblem.
Nu kommer uppgifter om att han har dragit hälsenan igen.

Foto: Bildbyrån

Förra hösten åkte Malcolm Jeng på en hälseneskada som höll honom borta från spel under större delen av säsongen. Då var den tidigare Sirius-backen utlånad från Reims till Feyenoord.

Nyligen lånades 21-åringen ut på nytt, den här gången till Groningen. Men nu riskerar även den här säsongen att spolieras av samma skadeproblem.

Enligt RTV Noord har Jeng återigen skadat hälsenan. TV-kanalen ifrågasätter därför om försvararen överhuvudtaget kommer att hinna spela för Groningen.

Klubben har inte kommenterat uppgifterna om skadan.

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