Uppgifter: Malcolm Jeng har skadat sig igen
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Malcolm Jeng har haft en del skadeproblem.
Nu kommer uppgifter om att han har dragit hälsenan igen.
Förra hösten åkte Malcolm Jeng på en hälseneskada som höll honom borta från spel under större delen av säsongen. Då var den tidigare Sirius-backen utlånad från Reims till Feyenoord.
Nyligen lånades 21-åringen ut på nytt, den här gången till Groningen. Men nu riskerar även den här säsongen att spolieras av samma skadeproblem.
Enligt RTV Noord har Jeng återigen skadat hälsenan. TV-kanalen ifrågasätter därför om försvararen överhuvudtaget kommer att hinna spela för Groningen.
Klubben har inte kommenterat uppgifterna om skadan.
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