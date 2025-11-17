Uppgifter: Manchester City redo med monsterbud på Güler

Manchester City är redo att slå på den stora trumman.

Enligt spanska Fichajes är den engelska klubben beredda att betala över 1 miljard för Arda Güler.

Det hade gjort 20-åringen till klubbens näst dyraste köp genom alla tider.

Foto: Bildbyrån

Sedan sommaren 2023 har Arda Güler, 20, spelat för Real Madrid då han värvades från turkiska Fenerbahce. Väl i ”Los Blancos” har det blivit spel i 77 matcher för den offensiva pjäsen i vilka han har gjort 15 mål och 17 assist.

Snart kan han vara ett minne blott i Real Madrid, som i sin tur blir mycket mer förmögna.

Enligt uppgifter från spanska Fichajes är Manchester City redo att göra Güler till sitt näst dyraste spelarköp genom alla tider. Detta då de planerar att lägga ett bud på 100 miljoner euro, vilket är en dryg miljard, på spelaren.

Vidare ska City-tränaren Pep Guardiola se turken som en ”perfect match” som en nummer åtta (mittfältare) i sitt spelsystem.

Tidigare har klubbar som Inter och Arsenal gjorts aktuella som ny hemvist för Güler.