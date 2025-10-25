Uppgifter: Manchester United ”accelererar” kring Leão

Rafael Leão har hittat formen de senaste veckorna.

Samtidigt börjar det nu ryktas kring hans framtid igen.

Manchester United uppges överväga att buda 100 miljoner euro på portugisen.

Foto: Bildbyrån

Rafael Leão missade inledningen av årets Serie A-säsong på grund av skada, men i de fyra senaste matcherna har han kommit till spel och i de två senaste har han slagit till med tre fullträffar.

Milan-stjärnan visar alltså fin form och i takt med detta så börjar det nu ryktas kring hans framtid igen.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen att Manchester United är intresserade och att den engelska storklubben ”accelererar” sitt intresse för portugisen.

United uppges överväga att lägga ett bud på 100 miljoner euro (det vill säga en bit över en miljard kronor). Klubben ska även redan ha meddelat intresset till spelarens agentur enligt uppgifterna.

Inte ensamma om att titta på Milan-stjärnan

Manchester United är samtidigt inte ensamma i Premier League om att titta på Milan-stjärnan.

Enligt uppgifterna så ska det även finnas intresse för portugisen från rivalerna Manchester City och Liverpool.

Leão har kontrakt med Milan fram till sommaren 2028.