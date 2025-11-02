Uppgifter: Manchester United försöker med Endrick

Endrick ser ut att lämna Real Madrid.

En klubb som visar intresse för brassen är Manchester United.

Det rapporterar Daily Star.

Foto: Bildbyrån

Endrick har hamnat utanför Xabi Alonsos trupp i Real Madrid och nu tycks brassen vara på väg att lämna den spanska klubben.

Enligt tidigare uppgifter har Endrick kopplats ihop med ett lån till franska Lyon. En flytt han själv uppges kunna tänka sig att göra.

Nu rapporterar Daily Star att 19-åringen även har intresse på sig från Premier League, närmare bestämt Aston Villa och Manchester United. Enligt Daily Star planerar United på att ta inom honom på lån i januari på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren samma år.

Ytterligare klubbar som uppges vara intresserade av Endrick är West Ham och Juventus.

Endricks nuvarande kontrakt med ”Los Blancos” löper ut sommaren 2030.