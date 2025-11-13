Uppgifter: Manchester United vill ha Adeyemi

Dortmunds Karim Adeyemi kopplas ihop med andra klubbar.

En av dem är Manchester United.

Detta enligt tyska Bild.

Foto: Bildbyrån

Borussia Dortmunds ytter Karim Adeyemi har kopplats ihop med en flytt. Det har tidigare rapporterats om att Barcelona är intresserat av 23-åringen.

Nu rapporterar tyska Bild att även Manchester United sneglar på honom. Enligt Bild ska en första kontakt mellan Adeyemis representant och klubben ha tagits. Detta då relationen mellan Adeyemi och Dortmund har varit spänd.

Adeyemi anslöt till Dortmund 202 från Salzburg och står noterad för totalt 29 mål och 22 assist på 121 matcher.