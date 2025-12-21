Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Manneh lämnar Djurgården för Gif Sundsvall

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Alieu Atlee Manneh är på väg bort från Djurgårdens IF.
Enligt Expressen är 19-åringen klar för Gif Sundsvall och väntas presenteras inom kort.


Efter begränsad speltid i Djurgården väljer Alieu Atlee Manneh nu att fortsätta karriären i superettan, det rapporterar Expressen.

Enligt tidningen är han överens med Gif Sundsvall och om inget oväntat inträffar presenteras han snart av den norrländska klubben. Under tiden i Djurgården blev det totalt fyra tävlingsmatcher.

Manneh har tidigare även tillhört Torino i Italien och har representerat Sveriges P16-landslag.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt