Uppgifter: Manneh lämnar Djurgården för Gif Sundsvall

Alieu Atlee Manneh är på väg bort från Djurgårdens IF.

Enligt Expressen är 19-åringen klar för Gif Sundsvall och väntas presenteras inom kort.



Efter begränsad speltid i Djurgården väljer Alieu Atlee Manneh nu att fortsätta karriären i superettan, det rapporterar Expressen.

Enligt tidningen är han överens med Gif Sundsvall och om inget oväntat inträffar presenteras han snart av den norrländska klubben. Under tiden i Djurgården blev det totalt fyra tävlingsmatcher.

Manneh har tidigare även tillhört Torino i Italien och har representerat Sveriges P16-landslag.