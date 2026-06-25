Uppgifter: Milan har lagt bud på PSG-stjärnan

Goncalo Ramos kan lämna Paris Saint-Germain.

Milan har lagt ett bud på portugisen, enligt uppgifter.

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Goncalo Ramos har kopplats ihop med flera klubbar den senaste tiden. Forwarden har samtidigt ett kontrakt med Paris Saint-Germain som sträcker sig till 2028.

Nu rapporterar Fabrizio Romano att ytterligare en klubb har gett sig in i jakten. Milan ska nämligen ha lagt ett bud på Ramos. Det uppges pågå förhandlingar mellan Milan och Ramos samt hans agent.

Ramos noterades för sex mål på 30 ligaframträdanden den gångna säsongen.