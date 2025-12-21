Uppgifter: Miura fortsätter karriären – som 58-åring (!)

Kazuyoshi Miura ser ut att göra sin 41:a säsong som fotbollsspelare.

Detta efter att den 58-årige japanen hittat en ny klubb.

Det rapporterar Japan Times, som hänvisar till lokalpress.

Foto: Alamy

Kazuyoshi ”King Kazu” Miura är känd som den äldsta spelaren någonsin att spela och göra mål i en elitmatch. 58-åringen spenderade den gångna säsongen Atletico Suzuka, som huserar i den japanska fjärdedivisionen. Den gångna säsongen noterades han för sju framträdanden.

Nu rapporterar Japan Times, som refererar till lokalmedia, att Miura fortsätter karriären. Japanen uppges vara klar för Fukushima United som spelar i tredjedivisionen. Han väntas att bli presenteras av klubben i början av 2026 och kontraktet uppges sträcka sig över ett år.

Miura gjorde sin proffsdebut 1986 för brasilianska Santos. Han har därtill spelat i klubbar som Genoa, Dynamo Zagreb och Sydney FC.