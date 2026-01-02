Harvey Elliott kan lämna England.

Charlotte FC är villiga att värva 22-åringen.

Det rapporterar Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Harvey Elliott, 22, har haft det tufft under sin tid i Aston Villa. Liverpool-lånet har bara gjort fyra framträdanden i Premier League den här säsongen.

Nu rapporterar Daily Mail att MLS-klubben Charlotte FC vill erbjuda engelsmannen en ”flyktväg”. Tidningen rapporterar att Charlotte vill erbjuda Elliott en plattform i stället för att sitta på bänken resten av säsongen.

Daily Mail skriver vidare att Elliott helst vill spela i ett Premier League-lag men att han kan lockas av tanken på mer speltid inför VM i sommar.

Elliotts avtal med Aston Villa löper ut i sommar.