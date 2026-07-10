Uppgifter: MLS-klubb jagar Mohamed Salah

Mohamed Salah kan bli kvar i USA efter VM.

Enligt The Athletic är Sporting Kansas City intresserade av stjärnan.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Salah står i dagsläget utan klubb efter att kontraktet med Liverpool löpte ut efter den föregående säsongen.

Egyptiern har bland annat ryktats till MLS. Enligt The Athletic står Sporting Kansas City längst fram i ledet för att värva Salah av de amerikansks klubbarna.

Enligt uppgifterna ska det dock tas med en nypa salt. Salah har både intresse från Saudiarabien och andra europeiska klubbar att ta hänsyn till.

Sporting Kansas City ligger i dagsläget sist i den västra halvan av MLS.

Salah startade samtliga matcher för Egypten i VM, när landet tog sig hela vägen till åttondelsfinal. Det blev ett mål och två assist under mästerskapet.