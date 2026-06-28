Uppgifter: Newcastle erbjuder rekordkontrakt till Guimarães

Arsenal jagar Bruno Guimarães.

Nu ser Newcastle ut att säkra upp mittfältaren med ett monsterkontrakt.

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Arsenal har den senaste tiden kopplats samman med Newcastle-stjärnan Bruno Guimarães, och enligt tidigare uppgifter ska Londonklubben redan ha fått ett bud nobbat.

Newcastle har dock inga planer på att sälja den brasilianske mittfältaren. Enligt The Sun vill klubben i stället säkra hans framtid genom att erbjuda ett nytt rekordkontrakt.

Tidningen uppger att avtalet skulle bli det mest lukrativa i Newcastles historia och ge Guimarães en veckolön på 200 000 pund vilket motsvarar omkring 2,5 miljoner kronor. 28-åringen är redan klubbens högst avlönade spelare med en uppskattad veckolön på runt två miljoner kronor.

Hans nuvarande kontrakt med Newcastle löper till sommaren 2028.