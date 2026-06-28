Uppgifter: Newcastle jagar Manzambi

Manzambi ser ut att flytta från Frieburg.

Newcastle jagar nu mittfältaren.

Det uppger Sky Sports.

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Manzambi spelar i dag för Freiburg och uppges värderas till omkring 42 miljoner pund, vilket motsvarar cirka 540 miljoner kronor.

Den schweiziske mittfältaren har imponerat under VM, där han varit en av landslagets främsta spelare. Med tre mål på kontot har han etablerat sig som ett av turneringens stora utropstecken.

Enligt Sky Sports ser Newcastle över möjligheterna att förstärka det centrala mittfältet under sommarens transferfönster.

Den 20-årige schweizaren finns därför med bland de spelare som Newcastle följer inför nästa säsong.