Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Nicolas Stefanelli nära grekisk klubb

Nilo Ek
Nicolas Stefanelli ryktades göra comeback i allsvenskan.
Nu ser den tidigare AIK-stjärnan ut att fortsätta karriären i Grekland.
Det rapporterar SDNA.

Foto: Bildbyrån

Nicolas Stefanelli lämnade AIK 2023 för spel i Inter Miami där han blev lagkamrat med bland annat Lionel Messi. Sedan i fjol huserar 31-åringen i moderklubben Defensa i Argentina.

Stefanelli har tidigare uppgetts vara aktuell för en återkomst till allsvenskan och närmare bestämt Brommapojkarna.

Nu kommer SDNA med uppgifterna att anfallarens nästa klubb finns i Grekland. Enligt sajten är Stefanelli nära en överenskommelse med AE Larissa.

Laget ligger på en 13:e plats i den grekiska ligan.

