Uppgifter: Nicolas Stefanelli nära grekisk klubb
Nicolas Stefanelli ryktades göra comeback i allsvenskan.
Nu ser den tidigare AIK-stjärnan ut att fortsätta karriären i Grekland.
Det rapporterar SDNA.
Nicolas Stefanelli lämnade AIK 2023 för spel i Inter Miami där han blev lagkamrat med bland annat Lionel Messi. Sedan i fjol huserar 31-åringen i moderklubben Defensa i Argentina.
Stefanelli har tidigare uppgetts vara aktuell för en återkomst till allsvenskan och närmare bestämt Brommapojkarna.
Nu kommer SDNA med uppgifterna att anfallarens nästa klubb finns i Grekland. Enligt sajten är Stefanelli nära en överenskommelse med AE Larissa.
Laget ligger på en 13:e plats i den grekiska ligan.
