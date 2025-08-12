Emin Grozdanic kan vara på väg bort från IFK Värnamo.

NK Istra uppges nu ha lagt bud på mittbacken.

Detta rapporterar Expressen.

Emin Grozdanic framtid i IFK Värnamo är osäker.

Försvararen drar till sig intresse från kroatiska NK Istra och enligt Expressen så ska nu klubben ha lagt ett bud på mittbacken.

Ifall det blir en flytt nu i sommar återstår att se, enligt tidningen så förhandlar klubbarna.

Exakt hur högt detta bud ska vara framgår dock inte av uppgifterna.

Ifall Värnamo vill tjäna några pengar på 26-åringen så är detta fönstret sista chansen, detta då hans kontrakt löper ut efter säsongen.

Den här säsongen står Grozdanic noterad för ett mål, på 18 matcher i allsvenskan.