Uppgifter: Patrik Carlgren kan återvända

Patrik Carlgren lämnade Nantes efter att klubben åkte ur Ligue 1.

Målvakten är klubblös och ryktas nu vara aktuell för en comeback.

Skadan på andremålvakten i Nantes har gjort en plats ledig i den franska klubben.

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I slutet på förra säsongen lämnade Patrik Carlgren den franska klubben Nantes. Efter en sämre säsong från klubben blev de nedflyttade till Ligue 2.

Det har inte gått bra för Nantes i andraligan heller då de ligger sist i Ligue 2 och har deras andramålvakt, Alexis Mirbach, skadad.

Nu söker klubben en ersättare och enligt uppgifter från Ouest-France så har Carlgren erbjudit sig att komma tillbaka till den franska klubben.

Samtidigt rapporterar lokaljournalisten Maxence Jamin att det är Nantes som kontaktat Carlgren om han skulle vara villig för en comeback.

Svensken gjorde elva matcher under sina två säsonger i Nantes och förra säsongen blev det endast tre matcher.