Uppgifter: Svenske stjärnan nära flytt till Brasilien

Niclas Eliasson ser ut att lämna grekiska AEK.

Enligt uppgifter är svensken på väg till Internacional i Brasilien.

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Tidigare i våras kom rapporter att AEK Aten vill göra sig av med Niclas Eliasson, 30. Den svenske högerspringaren har trots det blivit kvar i den grekiska jätten.

Nu ser han däremot ut att lämna. Enligt den brasilianske journalisten Lucas Dias pågår det förhandlingar mellan AEK och Internacional. Den brasilianska klubben sägs vilja låna in 30-åringen med en köpoption.

Spelaren själv uppges vara positiv till en flytt till Internacional.

Niclas Eliasson har tillhört AEK sedan 2022 och noterats för totalt 13 mål och 30 assist på 134 matcher. Hans kontrakt löper ut sommaren 2028.