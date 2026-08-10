Överraskades av Hammarbys kortsida: ”Blev förvånad”

STOCKHOLM. Hemmadebut och mål direkt.

Efteråt fick Waylon Renecke oväntad leda läktarsången med Bajenklacken.

– Jag blev förvånad. Det är ju på svenska, så jag fick hålla det enkelt, säger sydafrikanen till FD och skrattar.

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Han imponerade inte i sin allsvenska debut borta mot BP, men då i rollen som vänsterback.

Nu i sin första match på hemmaplan var Waylon Renecke desto bättre – och i det i sin rätta position centralt i backlinjen.

Henrik Rydström konstaterade själv efter 3-0-segern mot BK Häcken i går hur han motiverade sig själv att spela sydafrikanen i fel position i 1-1-matchen på Grimsta.

”Man kan diskutera varför han fick spela vänsterback mot BP, för han är ju mittback. Samtidigt har han också spelat vänsterback men då främst i en trebackslinje. Han är löpstark och har offensiva kvaliteter. Mot BP handlade det om att avlasta Noah (Persson). Jag kanske borde ha valt Oscar Steinke då, men jag valde Waylon för att han skulle få minuter. Som tränare vet man att om spelare får sina minuter så kommer de att prestera”, sa Rydström till FotbollDirekt.

Och Rydström fick ju rätt, för efter Reneckes start mot BP fick han efter två Europamatcher på raken på bänken chansen från start i går när Victor Eriksson och Frederik Winther vilades – och som Renecke tog till vara på den chansen.

Sydafrikanen språngnickade in 1-0 efter halvtimmen spelad och var felfri i övrigt med hållen nolla i storsegern.

– Jag försökte inte bli för exalterad när jag gjorde målet, men klart jag blev väldigt glad. Min första start på hemmaplan och det var väldigt nice att få göra det målet, säger Renecke som inte vågar hoppas på ny start på torsdag när polska Raków Częstochowa väntar på 3Arena i returen av Conference Leagues tredje kvalrunda.

– Det är en väldigt viktig match på torsdag och oavsett vilket beslut som tränaren tar måste man acceptera det. Frederik (Winther) är också en riktigt bra spelare så det är inget problem oavsett vem som spelar.

Hyllningen till supportrarna: ”En stor del av fotbollen här”

Efter 3-0-viktorian mot BK Häcken var det Renecke som skickades fram för att leda segersången med Hammarbys supportrar på kortsidan.

– Det var otroligt. Det är ju en av de första sakerna man ser om klubben när man börjar läsa på, hur bra fansen är. De följer oss hemma som borta, som spelare blir man mer motiverad och supportrarna är en stor del av fotbollen här.

Blev du förvånad över att du blev den utvalde att sjunga med fansen?

– Ja, jag blev förvånad. Det är ju på svenska, så jag fick hålla det enkelt, säger sommarförvärvet från FCK och tillägger:

– Men det var väldigt speciellt för mig.

Att det blev en start mot BK Häcken var inte samma skräll, menar 20-åringen själv.

– Nej, jag blev inte överraskad. Jag har haft en bra träningsvecka, avslutar sydafrikanen.