Fallenius vägrar tveka: ”Då kör jag inte helhjärtat”

STOCKHOLM. Skavankerna har stoppat honom tidigare under säsongen.

Men Oskar Fallenius vägrar släppa på handbromsen.

– Man har ju drömmar och ambitioner, säger Djurgårdens ytter till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Oskar Fallenius säsong har kantats av små skavanker. Yttern gjorde 83 minuter senast när Djurgården hemmaslog Västerås SK med 6–0. Innan dess hade Fallenius missat matchen mot Degerfors.

24-åringen njöt av de 83 minuter han fick spela.

– Jävligt roligt. Jag tror det är det längsta jag spelat i år. Jag hade en skön känsla i kroppen och jag tror det blir det efter att man har fått bygga upp lite momentum i kroppen efter sommaren och jag får spela kontinuerligt. Man märker att kroppen vänjer sig mer och mer. Man tränar bra och spelar bra, så det var en jävligt skön känsla, säger Oskar Fallenius till FotbollDirekt.

Han är dessutom nöjd med sin insats.

– Jag känner att jag gör det jag behöver göra i att skapa mycket lägen till mina medspelare. Man märker kanske att jag blev lite desperat och ville göra mål så klart. Sedan efter sommaruppehållet tycker jag att det är min bästa match hittills i form utav prestation. Så länge jag kan försöka servera och bidra med att skapa målchanser samt att vi vinner matcher så är jag svinnöjd.

Fallenius har gjort tio framträdanden i allsvenskan den här säsongen, och därtill svarat för ett mål och två assist. Han medger att den oregelbundna speltiden har stört – samtidigt som han har lärt sig att handskas med det.

– Man har ju drömmar och ambitioner så att det är klart att de stör dem lite. Men jag har lärt mig hantera det ganska bra, skulle jag säga. Jag har ändå varit här i tre och ett halvt år. Det har hänt tidigare att jag byggt upp momentum men att det kommit något litet. Jag skulle ändå säga att jag känner mig ganska stabil och trygg i den vevan oavsett. Jag är skitglad och kommer att försöka utnyttja det jag gör just nu. Det stör mig inte så mycket längre, utan det är en del utav det.

Fallenius position kräver mycket dueller och flera maxlöp varje match. Trots de små skador som hopat sig i år, finns det ingen rädsla för att råka illa ut igen.

– Jag tror att när jag väl börjar tveka då kommer skadorna för då kör jag inte helhjärtat, säger han och förklarar vidare:

– Det gäller att jag går fullt ut i varje match och verkligen tror på det. Blir jag skadad så blir jag skadad, det är en del utav det. Jag kan inte göra så mycket åt det helt enkelt. Så länge jag går in hundra procent så minskar chansen för det.

Foto: Bildbyrån

Inför säsongen värvade Djurgården in Jeppe Okkels som konkurrerar med Fallenius på vänsterkanten. Den tidigare skadan satte däremot inte stopp för att Fallenius skulle få förtroende från start av tränaren Jani Honkavaara i 6–0-matchen mot VSK.

24-åringen är samtidigt medveten om den konkurrens som råder i ”Blårändernas” offensiv.

– Jag tycker att jag, sedan säsongen startade, känner mig mer trygg och jag känner får spela på den positionen jag vill spela. Jag är helt öppen för konkurrenssituationen, det har jag alltid varit och just att jag har varit så trygg med det så har det bidragit till att självförtroendet bara ökat mer och mer. Det visar att tränarna har förtroendet för att jag gör det jag ska göra på matcherna.

– Sedan har vi en väldigt bra konkurrenssituation. Jeppe är en svinduktig fotbollsspelare och det känns ända bra att ha den konkurrensen.

Pushar det dig att bli bättre?

– Det gör det absolut.

Under måndagskvällen ställs Djurgården mot VSK igen. Denna gång på bortaplan och Fallenius tror att det handlar om att lägga det tidigare resultatet bakom sig.

– Utifrån kan jag tänka mig att det ser lite annorlunda ut i och med att vi vann med 6–0. Men Västerås är ändå ett av de lagen som imponerat mest i allsvenskan i år. Att möta dem borta är alltid en tuff uppgift oavsett om det är en träningsmatch eller en allsvensk match. Jag tror det bara handlar om att nollställa och ge dem den respekten de förtjänar för jag tycker de har gjort det väldigt bra, säger han och avslutar:

– Vi får bara se det som en helt ny match, vilket det kommer att vara. Det kommer förmodligen vara en helt annan aspekt på det också.

Matchen mellan VSK och Djurgården startar klockan 19.00.