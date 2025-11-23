Uppgifter: PL-trio högst upp på Uniteds önskelista

Manchester United planerar framtida förstärkningar.

Adam Wharton, Elliot Anderson och Carlos Baleba är namn som klubben har som främsta mål, enligt The Sun.

Foto: Bildbyrån



Manchester United ser centrala mittfältet som prioritet inför kommande transferfönster. Klubben fortsätter på strategin att värva spelare från andra Premier League-lag, i spåren av sommarens rekryteringar av Bryan Mbeumo och Matheus Cunha.

De tre mittfältarna Adam Wharton (Crystal Palace), Elliot Anderson (Nottingham Forest) och Carlos Baleba (Brighton) har tidigare kopplats till United och är nu högst upp på önskelistan. Någon affär väntas dock inte ske i vinter, utan tidigast till sommaren.