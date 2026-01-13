Uppgifter: Polskt intresse för Elfsborgs-strikern

Jalal Abdullai har nyligen återvänt till IF Elfsborg.

Nu kan han vara på väg därifrån.

Enligt FotbollDirekts systersajt Goal.pl är Legia Warszawa intresserade av anfallaren.

Foto: Alamy

Sedan sommaren 2023 har Jalal Abdullai, 21, spelat för IF Elfsborg då han anslöt från ghananska Inter Allies.

Under fjolåret var han utlånad till norska Molde som efter säsongen uppgavs vilja köpa loss anfallaren.

Nu är Abdullai tillbaka i Borås och har inlett försäsongen med den allsvenska klubben. Däremot råder det inte brist på intresse från andra klubbar. Enligt tidigare rapporter ska FC Köpenhamn, FC Midtjylland, Genk, Anderlecht, Middlesbrough och Preston alla ha visat intresse för Ghananen.

Nu bör ännu en klubb adderas till den listan, i form av polska Legia Warszawa. Det uppger åtminstone FotbollDirekts systersajt Goal.pl som skriver att Warszawa-klubben har Abdullai på sin önskelista.

Jalal Abdullais kontrakt med IF Elfsborg sträcker sig fram till slutet av 2028.