Uppgifter: Premier League-intresse för Gila

Lazio har det tufft ekonomiskt och kan tvingas släppa spelare.

En som kan lämna är Mario Gila som jagas av Chelsea och Bournemouth.

Det rapporterar italienska Il Messaggero.

Foto: Bildbyrån

Lazio har haft ett tufft år. Den jobbiga ekonomiska sitsen kan innebära att Serie A-klubben tvingas släppa spelare. Då finns två Premier League-klubbar som väntar.

Både Chelsea och Bournemouth visar intresse för mittbacken Mario Gila, rapporterar Il Messaggero. PL-duon kan få spelaren till ett lägre pris med tanke på Lazios ekonomiska brister.

Samtidigt är Lazio mån om att försöka förlänga med spanjoren. Gilas kontrakt löper ut 2027 och det ska även finnas ett intresse från Milan.



