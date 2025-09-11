Uppgifter: Premier League-klubb försökte värva Holm

Emil Holm hade kunnat hamna i Premier League i somras.

Wolverhampton Wanderers försökte nämligen värva svensken.

Enligt uppgifter så ska det ha funnits starkt utländskt intresse för 25-åringen.

Foto: Bildbyrån

Som bekant så har vi ett gäng svenskar i Premier League, flera sedan tidigare men även någon ny efter sommarfönstret.

Nu kommer uppgifter om att vi hade kunnat ha ännu en spelare i den engelska högstaligan.

TuttoBolognaWeb rapporterar nämligen att Wolverhampton Wanderers försökte att värva Emil Holm under de sista dagarna på transferfönstret.

Det ska enligt uppgifter ha funnits starkt utländskt intresse för den 25-årige svensken, men Bologna ska ha nobbat allt då Holm anses som vara en viktig spelare.