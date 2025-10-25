Uppgifter: Premier League-klubbar erbjuds Ter Stegen

Marc-André Ter Stegens framtid i Barcelona är osäker.

Enligt uppgifter har målvakten nu erbjudits till Manchester United, Chelsea och Tottenham inför januarifönstret.



Den tyske landslagsmålvakten Marc-André ter Stegen, 33, har tillhört Barcelona sedan 2014, men kan nu vara på väg bort från klubben. Efter att Joan García värvades från Espanyol i somras har han tagit över som förstaval mellan stolparna, vilket skapat osäkerhet kring Ter Stegens framtid.

Barcelona försökte sälja honom redan i somras, men målvakten valde då att stanna. Efter en ryggoperation tidigare under året är han nu på väg tillbaka, samtidigt som spansk media uppger att klubben aktivt sonderar möjligheter till en flytt.

Enligt Fichajes.net har Manchester United, Chelsea och Tottenham kontaktats och fått möjlighet att värva 33-åringen i vinter. En eventuell övergång tros främst bli aktuell som ett lån fram till säsongens slut.