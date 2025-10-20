Uppgifter: Prislappen på United-ryktade Stiller

Angelo Stiller är eftertraktad.

Stuttgart-stjärnan kopplas ihop med Manchester United.

Enligt tyska Sky Sports värderas han till runt 550 miljoner kronor.

Foto: Alamy

Angelo Stiller gör succé i sitt Stuttgart och har kopplats ihop med flera storklubbar i Europa. Enligt Sky Sports har Manchester United varit intresserat av mittfältaren under en längre tid.

Skulle United vilja värva honom kommer de behöva lätta på lädret. enligt tyska Sky har Stuttgart värderat sin stjärna till ungefär 50 miljoner euro, nästan 550 miljoner kronor.

Samtidigt ska Stiller ha en utköpsklausul på på 40 miljoner euro (ungefär 440 miljoner kronor) i sitt kontrakt med Stuttgart.

Stillers kontrakt med Stuttgart löper ut sommaren 2028.