Uppgifter: Profilen kan göra comeback i Sirius

Sirius kan ersätta Robbie Ure med ett bekant ansikte.

Enligt uppgifter har klubben kontaktat Moses Ogbu om en återkomst.

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Sirius anfallsstjärna Robbie Ure är så gott som klar för en flytt. Uppsalaklubben har bekräftat att han besöker en annan klubb och det ser ut att bli Sevilla.

Nu tittar Sirius på en ersättare till den skotske målmaskinen och det har tidigare ryktats om Kai Meriluoto från IFK Värnamo och Aston Villa-produkten Rory Wilson.

Nu rapporterar Upsala Nya Tidning att Sirius kan säkra upp en tidigare profil. Lokaltidningen uppger att Sirius har kontaktat den förre lagkaptenen Moses Ogbu om en återkomst.

Ogbu spelade i Sirius mellan 2010 och 2015 samt mellan 2016 och 2018. Han har gjort totalt 62 mål och 22 assist på 202 matcher i klubben.

35-åringen kommer senast från kinesiska Nanjing City.