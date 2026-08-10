Rashfords vändning – ska slå sig in i United

Marcus Rashford, 28, är tillbaka i Manchester United.

Enligt uppgifter ska engelsmannen nu slåss om en plats i laget.

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Marcus Rashford lämnade Manchester United i fjol för spel i Barcelona. Detta efter att det ska ha skurit sig med den dåvarande tränaren Ruben Amorim. Engelsmannen gjorde en stark sejour i Barça och det började ryktas om att han vill stanna i Spanien.

Nu är 28-åringen tillbaka i United.

Enligt The Sun har Rashford rest till lagets träningsläger för att försöka etablera sig i truppen. Han har dessutom fått ett tröjnummer inför Premier League-säsongen. Det är nummer 14 han kommer att bära på ryggen.

Rashford har noterats för 426 framträdanden i ”The Red Devils”. Ligasäsongen drar igång den 22 augusti borta mot Hull.